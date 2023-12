Dienstag, 26.

Am Dienstagabend ist es in einer Tiefgarage zu einem brennenden Pkw gekommen. Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.



Der Hausmeister eines Klinikums entdeckte nach Auslösung einer Brandmeldeanlage das Feuer und wählte den Notruf. Er teilte mit, dass eigene Löschversuche nicht mehr möglich wären, er das Brandabschnittstor schließe und sich in Sicherheit bringe.



Als die disponierten Kräfte der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, wurden sie vom Hausmeister erwartet. Er teilte dem Einsatzleiter den schnellsten Weg zum Brandort mit.



Um einen raschen Löscherfolg und ein schnelles Absuchen des Brandabschnittes zu gewährleisten, entschied sich der Einsatzleiter zwei sogenannte Stoßtrupps - das sind zehn mit Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrkräfte - mit einem Löschrohr für die Brandbekämpfung in die Tiefgarage zu schicken. So konnten nach wenigen Minuten der lichterloh brennende Pkw gelöscht und der betroffene Bereich auf darin befindliche Personen abgesucht werden.



Um den Brandrauch aus der Tiefgarage zu entfernen, nutzten die Feuerwehrkräfte die hauseigene Be- und Entlüftungsanlage. Diese wurde durch Mitarbeiter der Haustechnik des Krankenhauses bedient. Um die Anlage bei der Entrauchung zu unterstützen, kamen drei Elektrolüfter der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz. Nach rund einer Stunde waren die Lüftungsmaßnahmen und somit der Einsatz der Feuerwehr beendet.



Eine Gefahr für Patienten und das Klinikpersonal bestand zu keiner Zeit.



Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



