Mittwoch, 27.

München (ots) - Dezember 2023, 13.30 Uhr



Leonrodstraße



Rauch in einer Wohnung stellte sich am Mittwochnachmittag als Dehnfugenbrand heraus. Giftiges Kohlenmonoxid (CO) verteilte sich bereits über fünf Stockwerke.



Ein Pärchen kam nach einer Reise zurück in ihre Wohnung im ersten Obergeschoss eines fünfstöckigen Gebäudes. Da die Wohnung verraucht war, verschlossen sie ihre Wohnung wieder und riefen die Feuerwehr.

Die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs stellten fest, dass es sich um einen Dehnfugenbrand handelte. Daraufhin forderte der Einsatzleiter weitere Kräfte an. Nach umfassenden Erkundungsmaßnahmen konnten erste Löschmaßnahmen von der benachbarten Baustelle aus eingeleitet werden. Mit Spezialwerkzeug löschten die Feuerwehrleute von oben in die Dehnfuge. Zusätzlich bohrten sie gezielt Löcher in die Wand bis zur Fuge und löschten auch durch diese. Weitere Kräfte kontrollierten alle angrenzenden Wohnungen und stellten überall eine erhöhte CO-Konzentration fest. Durch Öffnen von Fenstern konnte die Konzentration wieder gesenkt und alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Wohnungen gelassen werden. Die Löschmaßnahmen zogen sich noch bis in die Abendstunden.



Um sicherzugehen, dass das Gas nicht weiter durch die Wände diffundiert und der Brand gelöscht war, musste die Einsatzstelle noch mehrmals kontrolliert werden.



Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



(sco)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 20 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/





Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell