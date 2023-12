Freitag, 15.

München (ots) - Dezember 2023, 01.35 Uhr



Stademannstraße



Zu einem Dachstuhlbrand ist es heute Nacht gegen 1:35 Uhr in der Stademannstraße gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.



Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr München am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachfenster. Da noch zwei Personen in der Doppelhaushälfte vermutet wurden, wurde sofort ein Atemschutztrupp zur Personenrettung im Innenangriff eingesetzt. Ein weiterer Atemschutztrupp ging zeitgleich über die Drehleiter vor.



Der 97-jährige Bewohner und die 81-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses konnten von der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Dachgeschoß des Hauses gerettet werden.



Das Ehepaar wurde in eine Münchner Klinik transportiert.



Durch den Einsatz von vier Strahlrohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Doppelhaushälfte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin.



Insgesamt wurden 30 Atemschutzgeräte eingesetzt.



Das Dachgeschoss brannte komplett aus.



Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Die Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr



(bro)



