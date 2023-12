Dienstag, 5.

München (ots) - Dezember 2023, 13.37 Uhr



Alter Hof



Die Feuerwehr hat am Dienstagnachmittag einen Mann aus einem Hubwagen befreit.

Er war mit seinen Fingern darin eingeklemmt.



Der 38-Jährige bemerkte, dass beim Entladevorgang der Hubwagen mit der Ladung von der Hebebühne kippte. Er versucht noch dem Lkw-Fahrer zu helfen, um das Kippen zu verhindern.

Unglücklicherweise klemmten sich seine Finger dabei im Hubwagen zwischen den Rädern fest.

Sofort wurde ein Notruf an die Integrierte Leitstelle abgesetzt.



Die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges setzte zuerst einen Entlastungskeil, um den Druck etwas zu nehmen und hebelte mit einem Brechwerkzeug die Rollen nach hinten. Dadurch konnte die Finger herausgezogen werden.

Sofort wurde der Verletzte an den anwesenden Rettungsdienst übergeben und erstversorgt.

Da bereits im Rettungswagen eine starke Schwellung einsetzte, entfernten die Einsatzkräfte mit einem Ringschneider noch einen Ring vom Finger.

Anschließend wurde der 38-Jährige zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik transportiert.



Zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls ermittelt die Polizei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



(kiß)



