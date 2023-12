Am kommenden Wochenende heißt es wieder "Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.

München (ots) - Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür."



Nach mehreren Wochen Adventszeit sind die ersten Kerzen am Kranz heruntergebrannt und die Zweige trocknen aus. Damit am Sonntag beim Entzünden nur die Kerzen brennen und nicht gleich der ganze Adventskranz, hat die Feuerwehr München ein paar Tipps zusammengestellt.



Der wichtigste Hinweis vorneweg: Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen!



Stellen Sie Adventsgestecke nur auf feuerfeste Unterlagen.



Überprüfen Sie die Befestigung der Kerzen - sie sollten so angebracht werden, dass sie nicht umkippen können. Idealerweise verfügt das Gesteck über Kerzenteller, die auch das flüssige Wachs auffangen.



Brennen die Kerzen schon vor Heiligabend herunter, tauschen Sie sie rechtzeitig aus, damit die Flammen den Zweigen und der Dekoration nicht zu nahe kommen.



Stellen Sie den Adventskranz nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Holzdekoration, Gardinen oder Geschenkpapier auf.



Sind Kinder oder Haustiere in der Wohnung, platzieren Sie den Adventskranz so, dass er für die kleinen Zwei- und Vierbeiner nicht erreichbar ist.



Wenn Sie Kerzen entzünden, stellen Sie ein entsprechendes Löschmittel (Wassereimer, Feuerlöscher, Feuerlöschspray) bereit.



Sollte es trotz aller Vorsicht zu einem Brand kommen, versuchen Sie nur dann die Flammen zu löschen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten schließen Sie möglichst die Tür zum Brandraum, verlassen mit Ihrer Familie die Wohnung und alarmieren die Feuerwehr über den Notruf 112.



