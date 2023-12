Montag, 11. Dezember 2023, 03.36 Uhr Ludwigsbrücke Am frühen Montagmorgen wurde der Notruf über einen Brand im Bereich der Ludwigsbrücke in München informiert.

München (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Feuer an einer Behelfsfußgängerbrücke auf der nördlichen Seite der Ludwigsbrücke entdeckt und sofort den Notruf verständigt.



Umgehend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt, um das Feuer zu bekämpfen. Auf der Anfahrt konnten schon von weitem Flammen erkannt werden, was den Einsatzleiter bewog, weitere Einsatzkräfte nachzufordern. Zwei Atemschutztrupps mit Kohlendioxidlöscher und einem C-Strahlrohr bekämpften das Feuer. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach weiteren Glutnestern gesucht.



Das Feuer hatte seinen Ursprung in einem Kabelschacht an der genannten Behelfsfußgängerbrücke, die sich derzeit aufgrund von Bauarbeiten in der Nähe befindet. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen, allerdings bleibt die Fußgängerbrücke infolge von Sicherheitsbedenken vorerst gesperrt.



Die Höhe des Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



