Donnerstag, 21. Dezember 2023, 1.49 Uhr

München (ots) - Schröfelhofstraße



In der Nacht sind insgesamt zwölf Müllcontainer, mit je einem Verfassungsvermögen von 1,1 Kubikmetern, in Flammen aufgegangen.



Mehrere Anwohner waren durch den hellen Feuerschein aufgewacht und hatten die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere der Großraumtonnen, welche auf einer betonierten Fläche abgestellt waren, in Brand. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte, aufgrund der enormen Hitzeentwicklung, ein Übergreifen auf die restlichen Tonnen nicht verhindert werden. Somit brannten alle zwölf Container vollkommen nieder.



Umstehende Gebäude und deren Bewohner waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Der Schaden begrenzt sich auf die Tonnen und deren Inhalt. Die Polizei wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr



(hör)



