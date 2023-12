Donnerstag, 14.

München (ots) - Dezember 2023, 16.25 Uhr

Uhdestraße



Eine Mutter ist heute durch eine zugefallene Wohnungstüre unfreiwillig von ihrem Kleinkind getrennt worden.



Durch einen Windstoß fiel die Türe ins Schloss und die Mutter und das ältere Geschwisterchen wurden von dem zweiten Kind getrennt. Das Kleinkind, das allein in der Wohnung zurückblieb, tat seinem Unmut über die unfreiwillige Trennung lauthals kund.



Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München öffneten die Wohnungstüre gewaltfrei und trugen so erfolgreich zur Familienzusammenführung bei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



