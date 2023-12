Sonntag, 24.

München (ots) - Dezember 2023, 13.00 Uhr



Joseph-Wild-Straße



"Eine kleine und lockere Runde ist das hier", mit diesen Worten begrüßte der Oberbürgermeister Dieter Reiter in seiner kurzen Ansprache die Einsatzkräfte auf der Feuerwache in Riem. Die Feuerwache 10 hat eine Tagesstärke von 16 Funktionen.

Stellvertretend für die 261 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, die heute an Heilig Abend auf den zehn Feuerwachen im Stadtgebiet Dienst leisten, dankte er hier den Feuerwehrleuten für ihre Arbeit und die Bereitschaft, Weihnachten ohne ihre Familien zu feiern. Zusammen mit dem Dienststellenleiter Wolfgang Schäuble besucht der OB traditionell im Wechsel eine Wache seiner Feuerwehr.



Der OB lobte die Arbeit der Feuerwehr und betonte, dass er gerne den Kontakt zur Feuerwehr hat. "Denn hier weiß ich, sind die Leute, die anpacken und die Dinge vorwärtsbringen und erledigen".

Ein Lob, das die Feuerwehrleute sehr gerne annahmen. In lockeren kurzen Gesprächen tauschten sich die Einsatzkräfte mit dem Oberbürgermeister aus.

Auch Oberbranddirektor Wolfgang Schäuble dankte seinen Einsatzkräften für ihren Einsatz.

"Gerade die letzten Tage waren für die Feuerwehr ja mal wieder sehr arbeitsreich. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz und die Bereitschaft, Weihnachten hier zu feiern".



