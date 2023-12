Donnerstag, 7.

München (ots) - Dezember 2023, 16.03 Uhr



📍 Elly-Staegmeyr-Straße



Ein Altpapier-Presscontainer ist in Brand geraten und musste von der Feuerwehr abgelöscht werden. Anwohner hatten ebenfalls Löschversuche unternommen.



Weil Anwohner eines Firmenhofes in der Elly-Staegmeyr-Straße eine starke Rauchentwicklung aus dem Presscontainer für Altpapier feststellten, wählten sie den Notruf 112 und alarmierten die Feuerwehr. Danach versuchten sie mit Pulverlöschern das Feuer zu löschen. Aufgrund der Bauweise des Containers gelangten sie aber leider nicht richtig an den Brandherd.



Sie schilderten bei Eintreffen der Einsatzkräfte die Situation. Der Einsatzleiter ließ einen Löschangriff starten. Zeitgleich öffneten weitere Einsatzkräfte die zweite Seite des Containers, um einen gezielten Löscherfolgt zu erzielen. Um an alle Glutnester zu kommen, zogen die Feuerwehrleute das Brandgut teilweise aus dem Papiercontainer.



Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Die Brandursache ermittelt die Polizei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr



(kiß)



Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell