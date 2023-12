Sonntag, 17.

München (ots) - Dezember 2023, 0.12 Uhr



Agnes-Bernauer-Straße



Eine Party hat am frühen Sonntagmorgen für einen großen Rettungsdiensteinsatz gesorgt. Für fünf Personen endete die Feier im Krankenhaus.



Ein Partygast alarmierte gegen 0:12 Uhr die Rettungskräfte. Sieben Personen im Alter zwischen 30 und 35 Jahren klagten über Vergiftungserscheinungen. Nach einer Sichtung durch das Notarztteam mussten insgesamt fünf Personen in Kliniken transportiert werden. Eine Person davon musste aufgrund ihrer Symptome in den Schockraum einer Münchner Klinik eingeliefert werden.



Neben der Einsatzleitung Rettungsdienst waren ein Notarzteinsatzfahrzeug und vier Rettungswagen unterschiedlicher Hilfsorganisationen im Einsatz.



Zur Ursache der Vergiftungserscheinungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



(bro)



