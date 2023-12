Freitag, 22. Dezember 2023, 13.54 Uhr

München (ots) - Bauseweinallee



Zwei brennende Großraumtonnen sorgten aufgrund der starken Windböen für eine Rauchausbreitung in einer Bahnunterführung.



Mehrere Anrufer meldeten eine schwarze Rauchsäule, brennende Mülltonnen und auch eine massive Verrauchung an einer Unterführung.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fuhren die Einsatzadresse in der Bauseweinallee an, um das Feuer zu löschen. Ein Trupp unter Atemschutz kümmerte sich um die Löscharbeiten. Da der Wind zu diesem Zeitpunkt wieder stärker blies, wurde der Rauch in die nahe gelegene Bahnunterführung der Von-Kahr-Straße gedrückt.

Der Einsatzleiter ließ daraufhin ein ebenfalls alarmierten Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr gleich zur Unterführung fahren, um dort nach Personen zu suchen, die unter Umständen vom dichten Rauch betroffen waren. Glücklicherweise konnte hier schnell Entwarnung gegeben werden.



Die Verrauchung wurde nach dem Ablöschen der Großraumtonnen ebenfalls durch den Wind wieder schnell verblasen. Ein Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



(kiß)



