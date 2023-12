Donnerstag, 28.

Der Jahreswechsel steht an und damit verbunden beginnt auch wieder der Umgang mit verschiedensten Arten von Feuerwerkskörpern. Leider steigen dadurch auch die damit verbundenen Einsatzzahlen der Feuerwehr München. Sowohl im Bereich des Rettungsdienstes als auch im Bereich des Brandschutzes kommt es durch falschen beziehungsweise unsachgemäßen Gebrauch immer wieder zu schlimmsten Verletzungen oder Bränden sämtlicher Arten.



Die Feuerwehr möchte in diesem Zusammenhang auch auf das von der Landeshauptstadt erlassene Feuerwerksverbot in bestimmten Teilen der Altstadt hinweisen. Ebenso gilt ein Böllerverbot innerhalb der Umweltzone des Mittleren Rings. Nähere Informationen was erlaubt ist und wann unter Umständen mit einem Bußgeld zu rechnen ist, entnehmen Sie bitte auf den offiziellen Seiten der Landeshauptstadt München. (https://stadt.muenchen.de/news/feuerwerksverbot.html)



Um zum einen ein mögliches Bußgeld zu vermeiden, aber vielmehr, um einen sicheren und fröhlichen Jahreswechsel zu erleben, gibt die Feuerwehr München zusammenfassend einige Ratschläge im Umgang mit Feuerwerkskörper:



- Verwenden Sie nur zugelassene Feuerwerkskörper. Man erkennt sie an der Zulassungsnummer der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM).

- Lassen sie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht mit Feuerwerkskörpern hantieren und bewahren sie diese speziell vor Kindern sicher auf.

- Beachten Sie die Herstellerhinweise zum Gebrauch und zünden Sie die Feuerwerkskörper nur im Freien an dafür geeigneten Orten.

- Nach dem Entzünden der Feuerwerkskörper sollte unbedingt der nötige Sicherheitsabstand eingenommen werden. Ein Zünden in der Hand sollte unbedingt vermieden werden.

- Nicht vollständig abgebrannte Feuerwerkskörper (sog. Blindgänger) sollten unter keinen Umständen ein zweites Mal versucht werden zu entzünden, löschen Sie diese am besten mit Wasser ab.

- Werden Raketen gezündet empfiehlt sich die Verwendung einer geeigneten und stabilen Starthilfe wie z.B. leere Flaschen in einer Getränkekiste.



- Zielen Sie mit Feuerwerksraketen niemals auf Menschen oder

Tiere. Achten Sie ebenfalls beim Start der Feuerwerkskörper auf

Gebäude oder Balkone, die durch eine unbeabsichtigte Flugrichtung

gefährdet werden könnten.

- Besonders Tiere reagieren sehr

schreckhaft vor explodierenden Feuerwerkskörpern, nehmen Sie darauf

ebenfalls Rücksicht.

- Schützen Sie Ihre Wohnung in der

Silvesternacht vor Brandgefahren, indem Sie brennbare Gegenstände von

Balkonen und Terrassen entfernen. Halten Sie Fenster und Türen

geschlossen.

-Bei einem Unfall oder einem Brandereignis rufen Sie

unverzüglich die Notrufnummer 112, damit wir schnelle Hilfe leisten

können.



Zusätzlich möchten wir Sie als Feuerwehr noch um Unterstützung bitten, indem Sie entstandenen Müll von den Straßen wieder beseitigen, sodass für alle Einsatzkräfte ein sicheres und schnelles Ausrücken ermöglicht wird. Wenn Sie den Ratschlägen Ihrer Feuerwehr und den erlassenen Vorschriften der Landeshauptstadt folgen, sollte einem sicheren und gesunden Jahreswechsel nichts mehr im Wege stehen. Die Feuerwehr München wünscht einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr 2024!



(hof)



