Dienstag, 5.

München (ots) - Dezember 2023, 1.44 Uhr



Willi-Gebhardt-Ufer und Spiridon-Louis-Ring



Zum zweiten Mal in einer Nacht ist das Willi-Gebhardt-Ufer Schauplatz eines Feuerwehreinsatzes. Eine junge E-Rollstuhlfahrerin ist mit ihrem Gefährt im Schnee steckengeblieben.



Die junge Frau hatte sich, da keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr zur Verfügung standen, auf den Heimweg begeben. Dafür durchquerte sie den Olympiapark. Am schlecht geräumten Willi-Gebhardt-Ufer, nahe der Unterführung unter dem Rudolf-Harbig-Weg, blieb sie stecken. Der Versuch, sich mit dem Vor- und Rückwärtsgang "freizuschaukeln" blieb jedoch erfolglos. Sie wählte den Notruf 112 und bat dort um Hilfe.



Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges, lauter starke, junge Männer, zogen den schweren Elektrorollstuhl bis zum geräumten Spiridon-Louis-Ring. Vorsichtshalber eskortierten sie die Frau noch bis zum Ackermannbogen. Dass dies die richtige Entscheidung war, stellte sich dann heraus, als der Akku dort, wegen der vielen Rangierversuche, schlapp machte. Kurzerhand befestigten die Männer Seile am Rahmen des Rollstuhls und spannten sich wie Zugtiere davor.



Kurze Zeit später war das Gespann in der nahe gelegenen Wohneinrichtung angekommen. Die junge Frau konnte in einen manuell betriebenen Stuhl wechseln.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



(hör)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 2353 31311 (von 6 bis 20 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/





Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell