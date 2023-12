Mittwoch, 20. Dezember 2023, 16.31 Uhr

München (ots) - Tannenfleckweg



Bei einer Gasverpuffung hat sich ein 71-Jähriger schwere Verbrennungen zugezogen.

Mit seinen Verletzungen fährt der Mann noch etwa zehn Minuten nach Hause.



Der 71 Jahre alte Mann war mit seinem Auto zu seiner Jagdkanzel gefahren. Diese befindet sich ganz in der Nähe der Feuerwehr Geiselbullach im Landkreis Fürstenfeldbruck. Dort versucht er seinen Gasofen in der Jagdkanzel anzuzünden. Dabei kommt es zur Verpuffung und der Mann wird im Gesicht und an den Oberarmen verbrannt. Vermutlich unter Schock geht der Mann zurück zu seinem Fahrzeug und fährt nach Hause.

Als ihn seine Ehefrau sieht, setzt sie sofort einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab.

Diese entsendet ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, einen Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug zur Alarmadresse.



Der 71-Jährige wird von den Rettungskräften erstversorgt und mit zweitgradigen Verbrennungen in eine Münchner Klinik zur weiteren Spezialbehandlung transportiert.

Parallel lassen die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Geiselbullach alarmieren, um die Jagdkanzel zu inspizieren. Über einen Bekannten konnte hier ein Kontakt vermittelt werden, der den Kräften die Jagdkanzel zeigte.

Von der Freiwilligen Feuerwehr wurde diese begutachtet und mit einem Gasmessgerät kontrolliert. Hier waren keine weiteren Maßnahmen nötig.



Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr



