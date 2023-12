Donnerstag, 21. Dezember 2023, 9.10 Uhr Aidenbachstraße Beim Abladevorgang ist am Morgen eine Leitung an einem Tankanhänger für Heizöl geplatzt.

München (ots) - Rund 100 Liter Heizöl haben sich auf die Straße ergossen.



Ein Kraftfahrer war mit seinem Tankgespann dabei, einen häuslichen Heizöltank zu befüllen. Unvermittelt platzte am fabrikneuen Anhänger eine Leitung zur Pumpe und Heizöl trat aus. Der Fahrer bemerkte das Unglück sofort und schieberte die Leitung ab. Eine große Ölpfütze stand nun im Rinnstein der Aidenbachstraße. Er alarmierte sofort die Feuerwehr.



Die Einsatzkräfte banden das Öl mit Ölbindemittel. Außerdem forderten sie ein Spezialfahrzeug, den Gerätewagen für Gefahrgut nach. Mit dem auf diesem Fahrzeug mitgeführten Werkzeug und Material konnte das Leck so weit abgedichtet werden, dass der Lastzug seine Fahrt fortsetzen konnte.



Während des Einsatzes wurden Fahrzeuge am Straßenrand umgesetzt, sodass das Heizöl restlos aufgenommen werden konnte. Abschließend kam eine Kehrmaschine für eine Endreinigung zum Einsatzort. Warum die Leitung geplatzt ist, ist der Feuerwehr nicht bekannt. Eine Umweltgefährdung kann ausgeschlossen werden.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



(hör)



