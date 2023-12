Montag, 18.

München (ots) - Dezember 2023, 13.56 Uhr



Willibaldplatz



Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind zu einem schweren Verkehrsunfall nach Laim alarmiert worden. Für eine 71-Jährige kam leider jede Hilfe zu spät.



Bereits der erste Anruf ließ einen schrecklichen Ausgang des Einsatzes erahnen. Der Anrufer schilderte, dass eine Person von einem Lkw überrollt wurde. Sofort wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Willibaldplatz alarmiert.

Ein Ersthelfer versuchte dort die Verunfallte zu reanimieren. Die ersten Einsatzkräfte übernahmen die Wiederbelebung. Leider waren die Verletzungen so schwer, dass die Frau noch an der Unfallstelle verstarb.



Während der Rettungsarbeiten wurde der betroffene Bereich großräumig abgesperrt. Der Fahrer des Lastkraftwagens wurde von den Einsatzkräften bis zum Eintreffen von speziell geschulten Mitarbeitern des Krisendienstes betreut.

Zur Klärung der Unfallursache ermittelt die Polizei.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr



Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



