Mittwoch, 13. Dezember 2023, 16.19 Uhr Autobahn 9, Höhe Frankfurter Ring Zu einem Verkehrsunfall mit fünf PKW ist es am Mittwoch auf der Autobahn 9 Richtung Nürnberg gekommen.

München (ots) - Vier Personen wurden leicht verletzt.



Im Feierabendverkehr kam es auf Höhe des Frankfurter Rings zu einem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen. Dabei verletzten sich vier Personen leicht. Sie konnten vor Ort behandelt und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München unterstützten mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug bei der Verkehrslenkung und reinigte die Fahrbahn. Dazu musste die Autobahn in Richtung Nürnberg für kurze Zeit komplett gesperrt werden. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



(bro)



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr München

Pressestelle

Telefon: 089 / 2353 31311 (von 6 bis 20 Uhr)

E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de



Internet: www.feuerwehr-muenchen.de

Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen

Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen

Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/





Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell