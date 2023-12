Montag, 4.

München (ots) - Dezember 2023, 11.11 Uhr



Tierpark Hellabrunn



Der Tierpark Hellabrunn ist am Montag von der Feuerwehr unterstützt worden.

Die Voliere der Flamingos sowie die große Vogelvoliere mussten vom Schnee befreit werden.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden zuerst zu der Voliere der Flamingos gerufen.

Das dort gespannte Kunststoffnetz drohte unter der Schneelast zu reißen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte hier mithilfe eines Löschrohres das Wasser abspritzen und so eine Beschädigung des Schutznetzes vermeiden.



Anschließend ging es zur großen Vogelvoliere. Auch hier musste der Schnee von dem Metallnetz entfernt werden. Um die Tiere möglichst wenig zu stören, legten die Einsatzkräfte Schläuche in das Gehege und spritzen von innen nach außen den Schnee herunter. Die Bewohner der Vogelvoliere waren dabei sehr neugierig über die Arbeit der Feuerwehr. Vielleicht dachten sie sich aber auch, was sind denn das für "bunte Vögel". Die Schutzkleidung ist zumindest ein eher seltener Anblick im Vogelgehege.



Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war dies ein durchwegs schöner Einsatz zur Unterstützung unseres wunderschönen Tierparks in München.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



(kiß)



