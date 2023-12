Montag, 25.

München (ots) - Dezember 2023, 14.51 Uhr



Arnulfstraße



Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags ist ein 55-jähriger Fahrer eines BMW mit einer Trambahn zusammengeprallt.



Der BMW-Fahrer fuhr mit seiner Beifahrerin stadtauswärts, als er plötzlich eine schwere internistische Erkrankung erlitt. Zeitgleich fuhr die Fahrerin einer Tram ebenfalls stadtauswärts. Der 55-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet mit der Fahrerseite vor die Schnauze der Tram. Die Tramfahrerin leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, jedoch konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Beifahrerin sowie die Insassen der Tram und die Tramfahrerin blieben unverletzt. Der BMW-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeschlossen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten mit hydraulischen Rettungsgeräten zwei Türen des BMW entfernen. Das Rettungsdienstpersonal versorgte den Mann und rettete ihn aus dem Fahrzeug. Nach einer kurzen medizinischen Versorgung im Rettungswagen musste er schwer verletzt in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden.

Die Beifahrerin sowie die Tramfahrerin wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.



Während der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste der betroffene Bereich für den Verkehr etwa eine Stunde gesperrt werden.



Die Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



(sco)



