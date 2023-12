Sonntag, 17.

München (ots) - Dezember 2023, 16.27 Uhr



Ostbahnhof / Chiemgaustraße



Fast zeitgleich ist es heute Nachmittag in München zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Es wurden mehrere Personen verletzt.



Am Ostbahnhof stieß eine 34-jährige Fußgängerin mit einem Linienbus zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Entgegen der ersten Einsatzmeldung war die Verletzte nicht unter dem Bus eingeklemmt. Sie wurde in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert. Ein Unfallzeuge musste ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt werden.



In der Chiemgaustraße kam es zur selben Zeit zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Bei dem Auffahrunfall wurden fünf Personen verletzt, darunter ein Kind. Zwei verletzte Frauen im Alter von 30 und 37 Jahren und ein verletzter Mann im Alter von 39 Jahren mussten in eine Münchner Klinik transportiert werden. Durch den Unfall kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Berufsfeuerwehr München nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.



Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr



Zu diesen Einsätzen liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.



(bro)



