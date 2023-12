Seit etwa 12 Uhr kam es in der Mainzer Innenstadt, Oberstadt, Mombach und Hartenberg-Münchfeld zu einem großflächigen Stromausfall.

Mainz (ots) - In Folge des Stromausfalls kam es zu mehreren parallelen Einsätzen der Feuerwehr. Seit etwa 13:15 Uhr ist ein Teil des betroffenen Bereichs wieder mit Strom versorgt. Besonders im bereich Altstadt kommt es derzeit noch zu Problemen in der Stromversorgung.



Durch angesprungene Notstromaggregate kam es teils zu einer starken Rauchentwicklung an Tiefgaragen, Auslösung von Brandmeldeanlagen und steckengebliebenen Aufzügen. Zeitweise mussten zehn Einsätze zeitgleich von der Feuerwehr bearbeitet werden.



Seitens der Feuerwehr Mainz wurden Verbindungspersonen zur Polizei, Rettungsleitstelle und der Uni-Klinik geschickt, um hier den direkten Kontakt zu halten.



Neben mehreren Freiwilligen Feuerwehren wurden auch dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert. Diese verstärkten die Feuerwehrleitstelle, die mit zahlreichen Notrufen aufgrund des Stromausfalls erheblich belastet war. Außerdem wurde ein Führungsstab der Feuerwehr eingerichtet.



Über Grund und Dauer des Stromausfalls kann die Feuerwehr keine Angaben machen und steht diesbezüglich mit den Mainzer Netzen in Kontakt.



Die Feuerwehr bittet, den Notruf 112 nur in Notfällen zu wählen und nicht für Nachfragen zum Stromausfall. Aufgrund des Stromausfalls wird empfohlen, den Notruf vorrangig über Mobiltelefone zu wählen.