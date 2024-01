Aus Sicht der Feuerwehr Mainz verlief der Jahreswechsel im Stadtgebiet Mainz vergleichsweise ruhig.

Mainz (ots) - Die Einsatzkräfte rückten zu mehreren Mülltonnenbränden aus, die vermutlich durch Silvesterfeuerwerk in Brand geraten waren. Darüber hinaus unterstütze die Feuerwehr Mainz bei Einsätzen des Rettungsdienstes im Stadtgebiet.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Mainz waren zusätzlich zu den Kräften der Berufsfeuerwehr mit mehreren Fahrzeugen bei zahlreichen Einsätzen gebunden.

Die Feuerwehrleitstelle Mainz bearbeitete darüber hinaus zahlreiche Notrufe aus den Landkreisen Mainz-Bingen sowie Alzey-Worms. In Alzey, Framersheim und Wörrstadt wurden der Feuerwehrleitstelle jeweils ein Gebäudebrand gemeldet und die zuständigen Einsatzkräfte disponiert.



Die Feuerwehr Mainz verstärkte auch in diesem Jahr vorgeplant aus Anlass des erwarteten hohen Einsatz- und Notrufaufkommens ihre Kräfte im Einsatz- und Leitstellendienst.



Übergriffe auf Einsatzkräfte blieben glücklicherweise aus.