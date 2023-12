Am späten Freitagabend gegen 23:25 Uhr meldete die Polizei Mainz einen Kellerbrand in der Abraham-Lincoln-Straße im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld.

Mainz (ots) - Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Feuerwehrleitstelle einen Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Stadt mit dem Alarmstichwort "Wohnungsbrand-Kellerbrand".



In einem Mehrfamilienhaus drang Rauch aus einem gekippten Kellerfenster im ersten Untergeschoss. Der Brandrauch hatte sich bereits in den Treppenraum ausgebreitet. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden daher von der Feuerwehr aufgefordert, in Ihren Wohnungen zu verbleiben.



Während ein Trupp unter schwerem Atemschutz und einem C-Rohr die Brandbekämpfung im Kellergeschoss begann, wurde der Treppenraum auf Personen kontrolliert.



Nach der schnellen Meldung "Feuer aus" wurden das Kellergeschoss und der Treppenraum maschinell belüftet und mit einem Mehrgasmessgerät wurden anschließend Messungen durchgeführt. Zudem wurden Messungen in einer Wohnung im ersten Obergeschoss durchgeführt, weil aufgrund eines gekippten Fensters ein Raucheintrag in die Wohnung nicht ausgeschlossen werden konnte. Alle durchgeführten Messungen waren unauffällig gewesen.



Nach rund einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, welche die Ermittlungen zur Schadensursache und Schadenshöhe eingeleitet hat.



Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Mainz mit insgesamt 26 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei mit einem Fahrzeug.