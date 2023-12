Der flächendeckende Stromausfall in der Landeshauptstadt Mainz forderte die Feuerwehr besonders in den ersten Stunden sehr stark.

Mainz (ots) - Da die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt werden konnte, ist die Feuerwehr Mainz seit 16 Uhr wieder im Normalbetrieb.



Zu Beginn des Stromausfalls gegen 12 Uhr mussten zeitgleich dutzende Notrufe verarbeitet werden. An zwei Parkhäusern wurde eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Außerdem meldeten sich Personen, die in Aufzügen steckengeblieben sind. Da deutlich war, dass es sich um einen großflächigen Stromausfall handelte und die Dauer nicht abzuschätzen war wurden Freiwillige Feuerwehren aus Bretzenheim, Marienborn, Mombach, Hechtsheim, Stadt und Weisenau mit 30 Kräften alarmiert. Außerdem wurden 30 weitere dienstfreie Kräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert.



So konnten alle Einsätze zeitnah abgearbeitet und die Feuerwehrleitstelle personelle verstärkt werden. Außerdem wurde ein Führungsstab eingerichtet, der in ständigem Austausch mit Polizei, Stadtwerken, der Uni-Klinik und der Rettungsleitstelle stand. Von hier wurden vorsorgliche Planungen für einen längeren Stromausfall getroffen, die zum Glück nicht nötig waren. Auch Kräfte des medizinischen Katastrophenschutzes und des Technischen Hilfswerks (THW) unterstützten den Führungsstab.



Nachdem gesichert war, dass nach rund einer Stunde nur noch ein kleiner Teil der Mainzer Altstadt noch Stromlos war und alle Kommunikationswege wieder wie gewohnt funktionierten, konnte die Feuerwehr Mainz um 16 Uhr alle dienstfreien Kräfte und die der Freiwilligen Feuerwehren wieder in die Freizeit entlassen.



Im Zusammenhang mit dem Stromausfall mussten folgende Einsätze durch rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz abgearbeitet werden:



- 2 x Starke Rauchentwicklung aus Parkhaus (laufendes

Notstromaggregat)

- 8 x Person in Aufzug

- 1 x Brandmelderalarm

- 3 x Erkundung

- 1 x Gasgeruch