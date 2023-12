Als Anfang 2022 die Corona-Pandemie abflachte und erste Treffen, ob mit oder ohne Mundschutz, wieder möglich waren, erschütterte mit dem Ukraine-Krieg die nächste Krise die weltpolitische Lage.

Mettmann (ots) - Direkte Auswirkungen auf die Versorgungslage und unser subjektives Sicherheitsempfinden prägten die nächsten Monate.



In genau dieser Zeit startete die letzte überaus erfolgreiche Ausbildungseinheit der Feuerwehr, die uns im Jahr 23, fast dreissig neue Mitglieder in Einsatz und Unterstützungsabteilung bescherte. In diesem Team von Neuzugängen fanden sich auch 9 weibliche Interessentinnen an der Laubacher Straße ein. Das ist eine für Mettmann großartige Quote.



Die Absolventen füllten eine Altersspanne von 16 bis 45 Jahre aus. Schüler, Handwerker, Studenten, Akademiker bis zum Theaterpädagogen und Filmregisseur fand man in der letzten Ausbildungseinheit.



Die wichtige freiwillige Komponente der Feuerwehr, die für die schnelle und effektive Einsatzarbeit zusammen mit der hauptamtlichen Wache zur Verfügung steht, konnte sich somit von 110 auf 137 Mitglieder alleine in der Einsatzabteilung erweitern. Das hört sich viel an, ist es für eine Stadt von ca. 39.000 Einwohnern aber nicht. Auf 282 Einwohner kommt eine Einsatzkraft. Mit Berücksichtigung einer Reserve müssen wir die Mitgliederzahl von 150 knacken. Gehen wir von einer biologischen Fluktuation mit Erreichen der Altersgrenze von 67 Jahren aus und den normalen Abwanderungen zum Studium oder familiär bedingten Umzug, besteht eine ständige Notwendigkeit für den Dienst an der Gemeinschaft zu sensibilisieren und zu attraktivieren.



2022 wurden ehrenamtliche Kräfte rund 200 mal in Mettmann und im Kreisgebiet eingesetzt. Durch zunehmende Extremwetterlagen steigt tendenziell die Einsatzbelastung etwas an. Unser Ziel ist es nun die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen.



Es ist der Bestandteil eines Grundverständnisses über den Dienst für die Gemeinschaft, der dieses vielseitige Hobby so wertvoll macht. Die Vielseitigkeit besteht aus Gesellschaft, Gemeinschaft, Technik und einem Stück Abenteuer in einer regulierten Welt. Innerhalb der Feuerwehr kennt man keine Barrieren aus Bildung, Herkunft, Religion. Genderdiskussion sind uns unbekannt! Das Engagement zählt!



Die Betätigungsfelder innerhalb der Feuerwehr sind äußerst vielfältig:



Neben der Einsatzabteilung besteht in Mettmann die Möglichkeit, sich in der Unterstützungsabteilung einzubringen. Diese Variante ist für alle diejenigen interessant, die keine Einsätze in erster Reihe mitfahren wollen und den hohen Ausbildungsbedarf nicht mit ihrer Freizeit vereinbaren können. In der Unterstützungsabteilung versehen Mitglieder der Feuerwehr ihren ehrenamtlichen Dienst, die keinen Einsatzdienst leisten können oder möchten, sich aber mit ihren Fähigkeiten, Erfahrungen und Interessen in die Feuerwehr einbringen. Dies können je nach Neigung z.B. Tätigkeiten im Bereich Verpflegung, Kinderbetreuung im Einsatzfall, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mediengestaltung, Mitgliederwerbung oder die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten sein.



Ein weiterer Vorteil der Unterstützungsabteilung ist die fehlende Altersgrenze. Unterstützungsabteilung ist also immer möglich.



Entscheidet man sich für eine Tätigkeit in der Einsatzabteilung, so muss man bereit sein, 14-tägig an Übungs- und Ausbildungstrainings teilzunehmen. Nach Abschluss der Grundausbildung wird man im Einsatz- und Alarmdienst eingesetzt. Die Ausbildungsabschnitte absolviert man in seiner Freizeit. Der Umfang und der Zeiteinsatz werden mit den jeweiligen Mitgliedern besprochen und gemeinsam festgelegt.



Die Mettmanner Feuerwehr bietet für ehrenamtliche Kräfte, die sich für die Einsatzabteilung interessieren, auch in diesem Jahr wieder einen Grundausbildungslehrgang an, der die beiden ersten Ausbildungsmodule einer Feuerwehrkarriere umfasst. Dieser findet über die Dauer von ca. einem Jahr jeweils 14-tägig dienstagsabends für 3 Unterrichtsstunden statt und startet am 16.01.2022 um 19:30 Uhr in den Räumlichkeiten der Feuer- und Rettungswache in der Laubacher Straße 14.



Auch für die Interessenten der Unterstützungsabteilung erfolgt eine Ausbildung für Grundlagenwissen und einige wichtige Fähigkeiten, wie Erste Hilfe und Handhabung von Feuerlöschern. Die Ausbildung der Unterstützerinnen und Unterstützer ist prüfungsfrei.



Am Ende der Grundausbildung der Einsatzabteilung stehen jedoch eine theoretische und eine praktische Prüfung auf dem Plan. Während man in der Theorie über Fragen zur Organisation, Technik und Taktik alleine brütet, ist man in der praktischen Prüfung, bestehend aus mindestens 2 -3 Einsatzübungen, nur im Team erfolgreich. Hier gibt es dann keine Einzelnoten, sondern die gesamte Gruppe wird am gemeinsamen Erfolg gemessen.



Wer sich über die Organisation der Feuerwehr in Mettmann informieren möchte oder gar Interesse an einer ehrenamtlichen Mitgliedschaft hat und etwas über unsere Aufgaben, die Ausbildung sowie Voraussetzungen für das Engagement in der Feuerwehr erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, an einem Informationsabend teilzunehmen. Diese finden wie folgt statt:



Samstag, den 30.12.2023, um 19:00 Uhr, Gefahrenabwehrzentrum / Feuerwehrschule, Adalbert-Bach-Platz 3 mit der Möglichkeit im Anschluss die Übungshalle zu besichtigen.



Montag, den 08.01.2024, um 19:00 Uhr, Feuer- und Rettungswache, Laubacher Straße 14 (Eingang über den Übungshof), im 1. OG im Lehrsaal. Im Anschluss, Rundgang durch die Feuerwache.



In den sozialen Medien (FB, Instagram) und auf unserer Homepage (www.feuerwehr-mettmann.de) erfahrt Ihr mehr über die Feuerwehr Mettmann!



Key Facts / Infobox:



Die Mettmanner Feuerwehr ist eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften.



Ausgebildete Berufsfeuerwehrleute arbeiten mit ehrenamtlichen Kräften Hand in Hand.



In Mettmann sind 137 Feuerwehrfrauen und -männer in der Einsatzabteilung und 15 in der Unterstützungsabteilung tätig.



Im Ehrenamt beträgt die Frauenquote etwa 18%. Das ist für Feuerwehren zwar überdurchschnittlich, kann aber trotzdem gerne mehr werden.



Die Stadtteile Metzkausen und Obschwarzbach haben eigene Einheiten, die fester Bestandteil der Feuerwehr Mettmann sind. Hauptstandort mit der hauptamtlichen Wache und des Rettungsdienstes, sowie der größte ehrenamtliche Standort ist die Feuer- und Rettungswache in der Laubacher Straße.



Etwa 200 x sind freiwillige Feuerwehrleute im Jahr 2022 an Einsätzen beteiligt gewesen.



Es werden im Einsatzfall unterschiedlich viele Feuerwehrleute durch die Kreisleitstelle alarmiert. Der Umfang ergibt sich aus dem abgesetzten Notruf.