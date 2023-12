Am frühen Abend wurden die Einsatzkräfte zu einer Einsatzstelle auf der Gerberstraße gerufen. Die Mieter eines Mehrfamilienhauses haben die Feuerwehr alarmiert, da es in Ihrer Küche zu einer Fettexplosion gekommen sei. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Bewohner die Wohnung bereits verlassen. Ein leichte Rauchentwicklung war wahrnehmbar.

Mönchengladbach-Odenkirchen, 16.12.2023, 20:30 Uhr, Gerberstraße (ots) - In der Küche hatte es auf dem Herd gebrannt und dabei ist das Glaskeramikkochfeld geborsten.

Bei der Befragung des Bewohners stellte sich heraus, dass Öl oder Fett im Topf brannte.

Der Bewohner hat zunächst versucht den Brand mit Wasser zu löschen, was zu einer Fettexplosion führte.

Geistesgegenwertig hat der Bewohner dann eine Decke über das Feuer geworfen und damit das Feuer gelöscht.



Die Person hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nachdem der Rauch weitestgehend aus der Wohnung gezogen ist,

wurde der Backofen aus der Küchenzeile montiert, um mögliche Glutnester dahinter zu überprüfen.

Es wurden aber keine weiteren Wärmequellen festgestellt.

Nach durchgeführten Lüftungsmaßnahmen konnte die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.



Für die Zeit des Einsatzes war die Gerberstraße zwischen Luisental und Kohrstraße durch die Polizei gesperrt.



Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt),

das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt),

die Einheit Odenkirchen der Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.



Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz