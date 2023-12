Geruchsbelästigung nach verbranntem Essen

Mönchengladbach-Wickrath-Mitte, 17.12.2023, 00:45 Uhr, Jahnstraße (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden die Einsatzkräfte zu einer Einsatzstelle auf der Jahnstraße gerufen.

Die Mieter eines Mehrfamilienhauses haben die Feuerwehr alarmiert,

da sie einen Rauchwarnmelder aus einer Wohnung im 5. OG hörten und es im Treppenraum nach Feuer roch.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die meisten Bewohner das Wohngebäude bereits verlassen.



Bei der Erkundung der Wohnung wurde kein Feuer und Rauch festgestellt.

In der Küche hat es aber vor einiger Zeit auf dem Herd gebrannt und dabei ist die Dunstabzugshaube in Mitleidenschaft geraten.

Der Bereich wurde mit einer Wärmebildkamera abgesucht, weitere Hitzequellen wurden aber nicht gefunden.



Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner der Wohnung diese weiterhin nutzen. Verletzt wurde niemand.



Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt),

das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk),

die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Wickrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.



Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz