Gegen 17:30 Uhr alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach Einsatzkräfte zu einem medizinischen Notfall auf dem Alten Markt.

Mönchengladbach-Stadtmitte, 16.12.2023, 17:39 Uhr, Alter Markt (ots) - Die ersteintreffende Rettungswagenbesatzung fand inmitten des Weihnachtsmarktes eine reanimationspflichtige Person vor und forderte daraufhin einen Notarzt und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Unterstützung an.

Bereits vor Eintreffen der nachalarmierten Einsatzkräfte unterstützten Passanten die Rettungswagenbesatzung, indem Sie die Einsatzstelle abschirmten und so dafür sorgten, dass die Reanimationsmaßnahmen ungestört durchgeführt werden konnten.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Einsatzkräfte durch einen provisorischen Sichtschutz tatkräftig unterstützt.

Dank der Unterstützung der hilfsbereiten Besucher des Weihnachtsmarktes konnte der Patient so zügig in ein Krankenhaus transportiert werden.



Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen und ein Notarzt.



Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Philipp Sturm