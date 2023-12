Am Donnerstagnachmittag wurde der städtische Rettungsdienst zu einem Einsatz auf der Von-Velsen-Straße gerufen.

Mönchengladbach-Schmölderpark, 28.12.2022, 16:02 Uhr, Von-Velsen-Straße (ots) - Eine Person musste notfallmedizinisch versorgt werden. Aufgrund der Schwere der Verletzung wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Ein Rettungswagen brachte die schwerverletzte Person nach der Erstversorgung in der Wohnung zum Hubschrauberlandeplatz. Dort wurde die Person von der Besatzung des Rettungshubschraubers übernommen und in eine Duisburger Spezialklinik transportiert.



Im Einsatz waren das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg.



Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Malte Ammernick (Zugführer in Ausbildung) und Brandoberinspektor Alexander Keuter