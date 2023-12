Am frühen Abend kam es im Bereich Santander Platz und der Aachner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Mönchengladbach-Gladbach, 21.12.2023, 18:14 Uhr, Santander Platz/ Aachener Straße (ots) - Ein zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrender Notarzt leistete umgehend Erste Hilfe und gab der Leitstelle eine umfassende Rückmeldung.

Die Leitstelle entsandt daraufhin mehrere Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle.

Vor Ort wurden zwei PKW vorgefunden, die teilweise stark deformiert waren. Es waren zum Glück keine Personen in den Fahrzeugen eingeschlossen oder eingeklemmt, sodass die Feuerwehr die Maßnahmen des ersthelfenden Notarzt unterstützte und die Patienten zügig in die drei alarmierten Rettungswagen transportiert werden konnten. Zusätzlich wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt.

Die Feuerwehr unterstützte anschließend die Polizei bei der Unfallaufnahme.

Im Bereich der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Durch die schnelle und gezielte Hilfe durch den zufällig anwesenden Notarzt konnten alle Patienten sehr zügig in Krankenhäuser transportiert werden.



Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.



Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann