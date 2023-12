Bagger in Baugrube

Am heutigen Freitag ist es gegen 13.30 Uhr in Mülheim-Broich zu einem Arbeitsunfall gekommen.

Mülheim an der Ruhr (ots) - Auf einer Baustelle im Bereich der Thüringer Straße ist aus ungeklärter Ursache ein Bagger in eine Baugrube gekippt. Der Fahrer des Baggers ist bei dem Vorfall zum Glück nur leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen des Deutschen-Roten-Kreuzes hat die männliche Person rettungsdienstlich versorgt und anschließt zur weiteren Behandlung in ein Mülheimer Krankenhaus transportiert. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Maßnahmen von Seiten der Feuerwehr beschränkten sich auf das Absichern der Einsatzstelle und das Abbinden von geringen Hydraulikölmengen. Zur Bergung des Baggers wird über die dort tätige Baufirma ein Bergeunternehmen beauftragt. Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug und dem Führungsdienst für rund 30 Minuten im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (DR)