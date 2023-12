Seit Donnerstag, den 21.12.2023 befindet sich die Feuerwehr Mülheim im Einsatz aufgrund der aktuellen markanten Wetterlage.

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am gestrigen Freitag kam es im Tagesverlauf zu acht weiteren wetterbedingten Einsätzen. Dabei handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume oder um Bäume, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben war. Die Gefahrenstellen wurden durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, sowie durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heißen beseitigt. An der Folkenbornstraße im Stadtteil Heißen mussten zwei große Bäume durch die Feuerwehr entfernt werden, die aufgrund des aufweichten Bodens auf mehrere Wohnhäuser zu stürzen drohten. Hier wurde durch die Feuerwehr neben einer Drehleiter auch ein Teleskoplader eingesetzt, um die Bäume schrittweise abtragen zu können. Der Einsatz an der Folkenbornstraße konnte nach ca. sechs Stunden beendet werden.



Aufgrund der anhaltenden Hochwasserlage wurden durch die Feuerwehr regelmäßig die ufernahen Bereiche der Ruhr, sowie der Rumbach kontrolliert. Bisher konnten im Bereich der Fließgewässer stark steigende Pegel registriert werden. Eine akute Gefahrenlage besteht für die bewohnten Gebiete entlang der Ruhr nach derzeitigem Stand jedoch nicht. Die Feuerwehr Mülheim befindet sich derzeit in enger Abstimmung mit den beteiligten Stadtämtern, um weitere Maßnahmen vorzuplanen. Mit einem weiteren Anstieg der Pegelstände wird gerechnet. Durch das Lagezentrum der Feuerwehr Mülheim wird die weitere Lageentwicklung beobachtet. Ebenso werden durch die Einsatzkräfte im Tagesverlauf Sandsäcke vorbereitet, um im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren zu können.



Zusätzlich zum Einsatzgeschehen im Stadtgebiet Mülheim wurde die Feuerwehr Mülheim in der Nacht zum Samstag durch die Feuerwehr Oberhausen angefordert. Im Bereich Ruhrpark wurde ein Deich stark beschädigt. Durch die Feuerwehr Mülheim wurde ein Teleskoplader zum Transport und Verladen von Sandsäcken, ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr zur Deichverteidigung, sowie zwei Logistikfahrzeuge mit Sandsäcken zur Unterstützung entsandt. Die Spezialkräfte mit dem Teleskoplader werden voraussichtlich noch den gesamten Tag über in Oberhausen eingesetzt. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden in den frühen Morgenstunden durch Feuerwehreinheiten aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf abgelöst.



Die Feuerwehr weist an dieser Stelle noch einmal auf die aktuelle Gefahrenlage hin. Halten Sie sich von ufernahen Bereichen fern und beachten Sie die Absperrungen. (MBö)