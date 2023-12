Eine aktualisierte Prognose der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung korrigiert den zu erwarteten Höchststand für das Weserhochwasser im Stadtgebiet Minden deutlich nach oben.

Minden (ots) - In der heutigen Ausführung wird für den Pegel Porta am 27.12. ein Wasserstand von 6,40m erwartet. Die gestrige Prognose lag noch bei 6m. Der aktuelle Wasserstand beträgt am 22.12.23 um 12.30Uhr 4,89m.

Für das Stadtgebiet Minden bedeutet dieses, dass es aufgrund eines schnelleren Anstiegs des Wasserstandes früher als erwartet zu Sperrungen kommt, aber auch mehr Sperrungen durchgeführt werden müssen. Das ist die Einschätzung der städtischen Fachgruppe Hochwasser, die am heutien Tag aktiviert wurde.

Konkret bedeutet dieses, dass nach der Sperrung der Schlagde auch die Sperrung des Parkplatzes Kanzlers Weide vorbereitet wird. Durch die städtischen Betriebe wurden bereits Warnschilder aufgestellt. Eine Sperrung ist ab einem Pegel von 5,10m vorgesehen. Wann die Sperrung erforderlich wird, ist noch nicht abschätzbar. Im weiteren Verlauf würden die Sperrungen der Hausberger Straße, der Weserpromenade, Meißener Bruch und der Werftsstraße im Bereich der Kanalunterführung hinzu kommen. Die Ordnungsbehörde der Stadt Minden hat dazu bereits Kontakt zu Anliegern aufgenommen.

Die weitere Entwicklung wird durch die Feuerwehr Minden aufmerksam beobachtet.

Warnhinweis: Die Feuerwehr Minden warnt eindringlich davor, sich in die überfluteten Bereiche der Weser zu begeben. Die Fließgeschwindigkeit der Weser ist stark erhöht, so dass die Strömung auch im Uferbereich nicht berechenbar ist.