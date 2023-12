Mit dem Anstieg des Wasserstandes der Weser über die Marke von 5.80 am Pegel Porta um 10 Uhr an Heiligabend wurde durch die Feuerwehr und die Städtischen Betriebe Minden die vorsorgliche Sperrung der Hausberger Straße von der Abfahrt B65 bis zur Kaiserstraße sowie die Absicherung der Weserpromenade in Minden veranlasst.

Minden (ots) - Die Sperrung wird im Laufe der kommenden Stunden durchgeführt. Die weitere Entwicklung wird durch die Feuerwehr Minden aufmerksam beobachtet. Die Ordnungsbehörde der Stadt Minden hatte bereits gestern Kontakt zu Anliegern aufgenommen. Die Städtischen Betriebe Minden und die Feuerwehr Minden sind auf weitere Maßnahmen vorbereitet. Eine zeitnahe Information folgt anlassbezogen über diesen Verteiler.



Warnhinweis: Die Feuerwehr Minden warnt eindringlich davor, sich in die überfluteten Bereiche der Weser zu begeben. Die Fließgeschwindigkeit der Weser ist stark erhöht, so dass die Strömung auch im Uferbereich nicht berechenbar ist.