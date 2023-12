Am heutigen Mittwoch wurde der Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn gegen 10 Uhr eine eingeklemmte Person in einem PKW auf der Baarstraße gemeldet.

Iserlohn (ots) - Alarmiert wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr, die Löschgruppen Stadtmitte und Bremke, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.



Als der Rüstzug an der Einsatzstelle eintraf, stellte sich die Lage so dar, dass eine ältere Dame mit ihrem PKW aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war. Das Fahrzeug blieb auf dem Bürgersteig zwischen einer Mauer und einem Betonpfeiler stehen.



Nachdem der Rettungsdienst die Patientin im Fahrzeug erstuntersucht und behandelt hatte, konnte das Fahrzeug mittels der Seilwinde des Rüstwagens aus der Zwangslage befreit werden.



Die Dame wurde im Rettungswagen weiter versorgt und anschließend in ein Iserlohner Krankenhaus transportiert.



Die Kollegen der Feuerwehr sicherten außerdem das Fahrzeug vor Wegrollen und schalteten das Hochvoltsystem des E-Fahrzeugs ab.



Insgesamt war die Baarstraße für circa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.