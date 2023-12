Seit Donnerstag Nachmittag wurden diverse sturmbedingte Einsätze abgearbeitet.

Iserlohn (ots) - In Zahlen waren es (Stand: 24.12.2023 14 Uhr)



TH0 - Hindernis auf Straße: 16



TH0 - Wasserschaden: 10

TH0 - Sturmschaden Gebäude: 1

TH0 - Amtshilfe: 2

TH0 - Überörtliche Hilfe: 1



Am 22.12 leisteten wir überörtliche Hilfe für die Feuerwehr Menden. Dort kam es, durch den angestiegenen Pegel der Hönne, zu einem massiven Wassereinbruch in einem Gebäude. Wir unterstützten mit einem Wechselladerfahrzeug und einem, mit Sandsäcken gefüllten, Absetztkontainer.



Am 24.12. erreichte die Einsatzzentrale der Berufsfeuerwehr Iserlohn ein Notruf vom Campingplatz in Drüpplinsen. Dort ist ein Transporter aufgrund von Überschwemmungen von der Straße abgekommen und teilweise im Wasser eingesunken. Das Fahrzeug wurde mit Hilfe der Seilwinde des Rüstwagens gesichert, sodass der Fahrer gefahrlos sein Fahrzeug verlassen konnte. Anschließend wurde der Wagen durch ein Abschleppunternehemen in Zusammenarbeit mit unserer Einsatzkräfte geborgen.



Im Einsatz befanden sich bis jetzt die Löschgruppen Stadtmitte, Letmathe, Lössel, Obergrüne, Sümmern, Leckingsen und Hennen