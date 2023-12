null.

Iserlohn (ots) - Bei dem Jahresabschlussdienst der Löschgruppe Kesbern am Samstag, den 02.12.23, wurden Markus Bald zum stellvertretenden Löschgruppenführer und Felix Heuson zum Löschgruppenführer bestellt.

Timo Potthof konnte somit als kommissarischer stellvertretender Löschgruppenführer entpflichtet werden.



An diesem Abend konnten nach langer Zeit ohne Weihnachtsfeier circa 45 Personen begrüßt werden.



In den nächsten Tagen soll der Löschgruppe ein Löschfahrzeug übergeben werden.

Sobald sich die Mitglieder mit ihrem neuen Einsatzfahrzeug auseinandergesetzt haben und die nächsten Übungen im Januar und Februar erfolgreich verlaufen sind, ist der nächste Schritt geschafft, damit die Löschgruppe Kesbern nach 3 Jahren als 12. Löschgruppe wieder am Einsatzdienst teilnehmen kann.