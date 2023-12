In der Nacht des 14.

Neuss (ots) - Dezember 2023 wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in einer Fleischerei auf der Büdericher Straße gerufen. Um 23:53 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, die eine Rauchentwicklung aus einer Halle der Fleischerei meldeten.



Nach Eintreffen kurz vor Mitternacht bestätigten die Einsatzkräfte die vorherigen Meldungen und erhöhten unverzüglich die Alarmstufe. Zwei weitere Löschzüge wurden angefordert und es wurde sowohl ein Innen- als auch Außenangriff mittels Drehleitern vorbereitet, um das Feuer einzudämmen. Parallel wurde der gesamte Dachbereich aus der Luft mittels Drohne kontrolliert.



Der Brand wurde erfolgreich unter Kontrolle gebracht, jedoch gestaltete sich die Brandbekämpfung anspruchsvoll und langwierig. Die Schwierigkeit lag darin, dass der Brandherd innerhalb der Halle schwer zugänglich war. Es brannte die Außenhaut eines Kühlhauses, welche nach und nach händisch demontiert werden musste.



Insgesamt waren vier Löschzüge und 44 Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer zu bekämpfen. Gegen 03:00 Uhr wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung, da sich die Rauchentwicklung ausschließlich auf das Gelände der Fleischerei beschränkte. Verletzt wurde niemand.



Aufgrund der Rauchentwicklung innerhalb der Hallen ordnete das Veterinäramt vorübergehend die Schließung der Fleischerei an. Die genaue Ursache des Brandes ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.