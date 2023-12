Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Neuss um 9:43 Uhr zu einem Einsatz in einem Imbiss auf der Oberstraße in der Neusser Innenstadt gerufen.

Neuss (ots) - Dort brach aus bisher unbekannter Ursache ein Brand in einer Dunstabzugshaube des Restaurants aus, der zu einer starken Rauchentwicklung führte. Mehrere besorgte Anrufer alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Zwei Löschzüge wurden entsandt, um den Brand zu bekämpfen und die Situation unter Kontrolle zu bringen.



Die um 09:46 Uhr eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten das Feuer und begannen umgehend mit der Brandbekämpfung. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde an, in der die Feuerwehrleute das Feuer in der Dunstabzugshaube und den damit verbundenen Rohrleitungen erfolgreich eindämmten. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst betreut, mussten aber nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.



Aufgrund des Brandes bleibt der China Imbiss bis auf weiteres geschlossen. Die genaue Ursache des Feuers wird derzeit noch von der Polizei untersucht. Im Einsatz waren rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neuss.