Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Gemeinde Niederzier Wehrleiter Markus Wirtz, begrüßte am Abend des 24.

Niederzier (ots) - November neben Bürgermeister Frank Rombey, Amtsleiter Wolfram Schiefer und dem Stellv. Kreisbrandmeister Patrick Harzheim auch zahlreich anwesende Mitglieder der gesamten Feuerwehr aus dem Gemeindegebiet.



So waren die Aktiven Wehrleute, Mitglieder der Kinder- und der Jugendfeuerwehr, der Unterstützungs- und der Ehrenabteilung zugegen.

Zu Beginn hielt die Versammlung einen Moment inne, um den verstorbenen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Niederzier zu gedenken, insbesondere wurde den zuletzt verstorbenen Arnold Hillenberg, Mathias Cremer, Peter Nork und Martin Viehöver gedacht.

Im Anschluss erfolgte der Jahresbericht für das Jahr 2022. Hier war im Gegensatz zu 2021 erfreulicherweise ein leichter Anstieg der Mitgliederzahlen zu vermerken, so dass man zum Ende des vergangenen Jahres insgesamt 293 Mitglieder zählen kann. Diese teilen sich auf in 144 Aktive-, 81 Jugendfeuerwehr-, 10 Kinderfeuerwehrmitglieder sowie 27 Mitglieder in der Ehrenabteilung und 31 in der Unterstützungsabteilung.



Die Zahl der Einsätze war im Vergleich zu 2021 rückläufig, womit in der Zeit vom 01.01 bis zum 31.12.2022 173 Einsätze angefallen waren. Diese Tendenz scheint sich in diesem Jahr auch weiter fortzusetzen. Hier verbucht man mit Stand zum 24.11.2023 156 Einsätze. Aufgegliedert rückte die Feuerwehr Niederzier 41-mal zu Brandeinsätzen und 101-mal zu Einsätzen der Technischen Hilfe aus. Zu Fehlalarmen, z.B. durch Blinde Alarme, Fehlauslösungen durch Brandmeldeanlagen aber auch Böswilliger Fehlalarme wurde die Feuerwehr der Gemeinde Niederzier gleich 29-mal alarmiert. Der größte Einsatz im Jahr 2022, an dem die Feuerwehr Niederzier eingebunden war, spielte sich im Gemeindegebiet Merzenich ab, wo es zu einem Großbrand einer Werkstatt für Nutzfahrzeuge gekommen war. Hierbei war der Gesamte Löschzug 2, bestehend aus den Löschgruppen Ellen, Huchem-Stammeln und Oberzier im Einsatz gebunden, und wurden später noch durch die Logistikgruppe der Löschgruppe Niederzier unterstützt. Aber auch bei einem Brandeinsatz im Tagebau Hambach wurde die gesamte Feuerwehr Niederzier alarmiert, wo man die Werkfeuerwehr von RWE Power tatkräftig unterstützt hat.



Den zweiten Teil des Jahresberichtes übernahm der Stellv. Leiter der Feuerwehr, Sebastian Cremer. Er informierte über absolvierte Lehrgänge wie der Grundausbildung TM1 und TM2, sowie über besuchte Lehrgänge am Feuertechnischen Zentrum des Kreises Düren in Stockheim und beim Institut der Feuerwehr NRW auf Landesebene.

Besonders hervorheben kann man im Jahr 2022 bei der Ausbildung die Sonderausbildung von 8 BOS-Drohnenpiloten.

Zudem wurden auch etliche Übungsstunden an den jeweiligen Standorten absolviert, teilweise zu Beginn des Jahres aufgrund der Corona Beschränkungen im Onlineformat.



Im Anschluss folgte ein kurzer Bericht der Jugendfeuerwehr. Die 19 Mädchen und 62 Jungen der Jugendfeuerwehr wurden bei ihren Übungen und Aktivitäten von 23 Betreuern betreut. Im Jahr 2022 stellten sich 45 Mitglieder der Abnahme der Jugendflamme 1 A/B in Ellen und in Niederzier, welche mit Bravour gemeistert wurde. Im September legten noch zusätzlich 9 Mitglieder erfolgreich die Abnahme der Leistungsspange in Eschweiler ab.



Aber es wurde nicht nur geübt bei der Jugendfeuerwehr. Man nahm auch am Kreisjugendzeltlager in Aldenhoven teil und veranstaltete auch eine gemeinsame Weihnachtsfeier.

Erfreulich war auch das man 5 Kinder aus den reihen der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr übernehmen durfte, sowie 3 Jugendfeuerleute in die Aktive Einsatzabteilung.

Im Jahresbericht der Kinderfeuerwehr geht hervor das man dort nur noch 10 Kinder in den eigenen reihen zählt. Das liegt sicher nicht an Interessenten, vielmehr wurde diese Gruppe bewusst reduziert da die Erfahrung gezeigt hat, dass man so die Kinder besser und gerechter Betreuen kann. So zählt die Warteliste im aktuellen Jahr weiterhin 25 Kinder. Insgesamt wurden seit dem Start der Kinderfeuerwehr am 02. September 2017 bereits 29 Kinder in die Jugendfeuerwehr übernommen.



Der Übungsdienst der kleinsten, die seit kurzem auch mit einer eigenen Kinderfeuerwehruniform ausgestattet sind, findet alle 14 Tage samstags in Ellen statt. Hier werden u.a. Themen wie Brandschutzerziehung, das Absetzen eines Notrufes und Erste-Hilfe Kindergerecht geübt. Aber auch kleinere Feuerwehrtechnische Übungen oder eine Feuerwehrolympiade stehen auf dem Programm.



Zum Abschluss des Jahresberichtes gab es noch einen Überblick über verschiedenen Aktivitäten wie diverse Feuerwehrfeste, der Einweihung des neuen Gerätehauses in der Neuen Mitte und der Verleihung der Einsatzmedaille des Landes NRW anlässlich des Hochwassereinsatzes im Jahr 2021.



Im Anschluss der Ausführungen von Markus Wirtz und Sebastian Cremer übernahm Bürgermeister Frank Rombey das Mikrofon und sprach allen Feuerwehrleuten in der Gemeinde Niederzier seinen Dank für die geleistete Arbeit aus, und unterstrich die Wichtigkeit des Ehrenamtes in der Feuerwehr für die Gemeinde, bevor er zusammen mit Markus Wirtz die Ehrungen und Beförderungen vornahm.



So wurde Stefanie Schöller von der Löschgruppe Oberzier sowie Daniel Fischer von der Löschgruppe Hambach mit der Silbernen Ehrennadel des Landes NRW für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Die goldene Ehrennadel des Landes NRW erhielten Stephan Iven von der Löschgruppe Hambach, Sascha Deldicque von der Löschgruppe Niederzier und Gerd Oligschläger von der Löschgruppe Oberzier für jeweils 35 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr.



Die weiteren Ehrungen und Beförderungen:



Ehrungen:



- Für 10 Jahre Mitgliedschaft: BM Markus Brauner, OFM Denis Klein

(beide Hambach), FM Sebastian Wilhelms (Niederzier), UBM

Alexander Heidel und HFM Niclas Schumacher (beide Ellen)



- Für 40 Jahre Mitgliedschaft: HFM Detlef Abels (Hambach), HBM

Renè Schnock (Oberzier) und BI Achim Boving (Niederzier)



- Für 50 Jahre Mitgliedschaft: OFM Helmut Abels, Willi Reisen

(beide Krauthausen) und GBM Wolfgang Mathäus (Oberzier)



- Für 60 Jahre Mitgliedschaft: HBM Hermann-Josef Cremer, GBI

Herbert Cremer (beide Oberzier) und OFM Rolf Gorny (Ellen)



Beförderungen:



- Zur Feuerwehrfrau/-mann: Leni Schmitz (Krauthausen), Finn

Mertens, Maurice Herper (beide Oberzier), Andreas Gierling, Leon

Deldicque, Luca Glasmacher (alle Niederzier), Justin Grabar,

Torben Jülich, Florian Mühlstroh und Tim Schönau (alle

Huchem-Stammeln)



- Zur Hauptfeuerwehrfrau: Hildegard Nußbaum (Ellen)



- Zum Unterbrandmeister: Kevin Peters, Kai Phillip Telemann (beide

Niederzier) und Kevin Schmitz (Oberzier)



- Zum Brandmeister: Sebastian Görtz-Schnitzler (Hambach)



- Zum Oberbrandmeister: Markus Brauner (Hambach)



- Zum Hauptbrandmeister: Volker Wenzel (Niederzier)



- Zum Brandinspektor: Stefan Schöller (Oberzier)



- Zum Brandoberinspektor: Sebastian Cremer (Oberzier)



Zum Abschluss gab es noch ein paar Grußworte des Stellv. Kreisbrandmeisters Patrick Harzheim. Er dankte den Niederzierer Kameradinnen und Kameraden für ihre Arbeit nicht nur in seiner Funktion als Kreisbrandmeister, sondern sprach auch gesondert ein Wort des Dankes in seiner Funktion als Leiter der Feuerwehr Merzenich für die häufige und stets gute Zusammenarbeit im Rahmen der Überörtlichen Hilfe aus.



Nach diesen Worten des Dankes, schloss der Leiter der Feuerwehr, Markus Wirtz, die Versammlung und bei einem kleinen Imbiss und kühlen Getränken tauschten sich die Anwesenden Gäste noch untereinander aus, wobei man auch wieder einmal den guten Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr Niederzier beobachten konnte.