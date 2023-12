Wenn fantasievolle Kostüme auf ausgelassene Stimmung treffen - wenn etwa eine Polizistin ausgelassen mit einem Häftling tanzt, Deadpool und Gandalf in heiterer Gesellschaft sind, ein Indianerstamm neben einem Astronauten und dem Krümelmonster an der Bar verweilt, und Batman friedlich mit dem Joker scherzt - dann ist Feuernacht in Norderstedt! Am Samstag, den 10. Februar 2024, kehrt die beliebte Feuernacht-Faschings-Party zurück nach Norderstedt.

Norderstedt (ots) - In der Sporthalle des Gymnasiums Harksheide werden rund 1000 kostümierte Gäste ausgelassen tanzen und feiern. Die Feuernacht, die nun zum 33. Mal stattfindet, ist eine Veranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide. Ein 15-köpfiges Planungskomitee leitet die rund 140 engagierten Helfer, die die Sporthalle in eine farbenfrohe Festhalle verwandeln und für das Wohl der Gäste mit Getränken und Snacks sorgen.



Die Hingabe der Helfer spiegelt sich jedes Jahr in den kreativ verkleideten Tresen und deren Teams wider, was zur perfekten Stimmung für ein gelungenes Party-Konzept beiträgt, erklärt Wehrführer Henrik Liesner. Insgesamt werden fünf Tresen aufgebaut, an denen die Gäste mit erfrischenden Getränken und Snacks versorgt werden.



Ein wichtiger Bestandteil einer jeden gelungenen Party ist die Musik. In diesem Jahr werden erstmals zwei DJs (Gary Zender und Matt) engagiert, um eine durchgehende musikalische Unterhaltung ohne Pausen zu gewährleisten. Die Musik wird dabei ebenso vielfältig sein wie das Publikum - von etablierten Partyschlagern bis hin zu den neuesten Party-Hits ist für jeden etwas dabei. "In den vergangenen Jahren hatten wir immer eine Liveband und einen DJ, aber in diesem Jahr möchten wir etwas Neues ausprobieren. Wir haben festgestellt, dass die Stimmung durch den Wechsel zwischen DJ und Band manchmal litt. Livebands machen üblicherweise Pausen zwischen ihren Sets, daher hatten wir auch bisher immer einen DJ", erklärt Rieke Harms, Leiterin des Festausschusses.



Der Ticketverkauf startet am 20. Dezember 2023 und erfolgt ausschließlich online, wie bereits im Vorjahr. "Die Umstellung auf einen reinen Onlineverkauf war ein Erfolg und wurde von unseren Gästen positiv aufgenommen", betont der stellvertretende Wehrführer Shawn Kleese. Tickets sind auf der Webseite https://feuernacht-tickets.de erhältlich, wobei bis zu vier Tickets pro Person gekauft werden können. Die Bezahlung erfolgt über den Bezahldienstleister Paypal, und die Tickets werden bequem per E-Mail zugestellt. Der Preis pro Ticket beträgt unverändert 25EUR zuzüglich einer Onlinegebühr von einem Euro. Im Ticketpreis ist auch die Garderobengebühr enthalten. Da die Veranstaltung jedes Jahr ausverkauft ist, wird es keine Abendkasse geben.