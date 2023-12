Der Einsatz einer Drehleiter erfordert umfangreiches Wissen in Einsatztaktik, Technik und Einsatzgrundsätzen für die sogenannten Hubrettungsfahrzeuge.

Lennestadt (ots) - Gerade das Thema Sicherheit ist von großer Bedeutung beim Einsatz einer Drehleiter. Nicht nur die Standsicherheit bei einer "normalen" Brandbekämpfung muss beim Einsatz gewährleistet sein, auch bei der Menschenrettung mittels Schleifkorbtrage ist hier einiges an Wissen und Umgang mit Gerätschaften aus dem Bereich der Höhenrettung und Absturzsicherung erforderlich.

In 40 Unterrichtsstunden, bestehend aus theoretischem Unterricht und vielen praktischen Übungen in den Bereichen Retten aus Höhen und Tiefen mittels Schleifkorbtrage und Rettungskorb, ausleuchten von Einsatzstellen, Brandbekämpfung über die Drehleiter und verschiedene Szenarien im Bereich der technischen Hilfeleistung wurden 13 Kameraden der Feuerwehr Lennestadt zu Drehleitermaschinisten ausgebildet.

Sie sind nun befähigt, Lennestadts Drehleiter, die den Namen "Hannah" trägt und bei der Löschgruppe in Meggen stationiert ist, "fachgerecht und sicher" einzusetzen.



Lehrgangsleiter Brandoberinspektor Kävin Paas, die Ausbilder Björn Greene und Magnus Färber fuhren dazu mit den Lehrgangsteilnehmern zur praktischen Ausbildung zahlreiche hohe Gebäude im Stadtgebiet Lennestadt an, an denen die praktischen Fähigkeiten ausgiebig beübt werden konnten. Dazu gehörten u.a. das Rathaus Stadt Lennestadt, das Gymnasium, die Gesamtschule und Schützenhalle Meggen aber auch das eine oder andere private Gebäude. Übungen "unterflur", wenn die Einsatzstelle unterhalb der Fahrzeugstandfläche liegt, wurden an der Lenne durchgeführt.

Zum Abschluss fand eine schriftliche und eine praktische Prüfung statt, die an den Terrassenhäusern am "Eiling" in Meggen durchgeführt wurde. Die Kameraden Janis Baier, Jan Wiederhöft, Marco Berghoff, Mario Coppola, Marius Drees, Martin Schäfer, Osman Sacakli, Patrick Färber, Tim Hofstadt, Yannick Walkenbach, Michael Vierschilling, Jan Erik Pass und Sebastian Thiele konnten den Lehrgang bei winterlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende erfolgreich abschließen.



