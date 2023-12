Blieb es am Donnerstag Vormittag noch ruhig so gab es in den frühen Nachmittag Stunden die ersten 2 wetterbedingten Einsätze in Heinsberg und Welschen Ennest.

Kirchhundem (ots) - Es mussten umgestürzte Bäume von der Straße beseitigt werden. Gegen 16:30Uhr schrillten erneut die Melder. Kaminbrand in Rinsecke. Die erst eintreffende Einheit stellte zum Kaminbrand, eine starke Verrauchung im Dachgeschoss fest. Dieses veranlasste den Einsatzleiter dazu weitere Einheiten zur Einsatzstelle zu beordern. Der Kamin und die Räume wurden durch die Feuerwehr kontrolliert, das Gebäude belüftet und so entraucht. Von außen wurde über die Drehleiter der Kamin gekehrt. Im Einsatz waren die Einheiten Oberhundem, Selbecke und Kirchhundem.

Die Einheiten hatten gerade ihre Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht als Sturmtief Zoltan dann gegen 17:30 Uhr über dem Gemeindegebiet aufzog. Es galt zumeist umgestürzte Bäume von Straßen zu Räumen. Es mussten aber auch abgerissene Stromleitungen,Dachreiter und Dachziegel gesichert werden. Unpassierbare Straßen wurden gesperrt. Etwas dramatischer Stellte sich die Lage auf der K27 Würdinghausen über das Steinerne Kreuz Richtung Saalhausen dar. Kurz nach dem Ortsausgang Würdinghausen wurde ein Baum beseitigt der es mehreren Fahrzeugführern ermöglichte sich und ihren PKW aus den Gefahrenbereich zu bringen. Im weiteren Straßenverlauf lagen dann immer mehr Bäume teils halbseitig auf der Fahrbahn. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve waren zahlreiche Bäume abgeknickt oder entwurzelt. Hinter diesen kam ein Fahrzeugführer mit seinem Transporter nicht weiter er machte darauf aufmerksam das im weiteren Streckenverlauf ein Fahrzeug eingeschlossen sei. Dieses bewahrheitete sich. Ein Fahrzeug wurde durch umstürzende Bäume beschädigt und konnte nicht weiter fahren. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Beim Versuch eine Seite der Fahrbahn zu Räumen stürzten immer wieder Bäume um. Die Gefahr für die Einsatzkräfte und Beteiligten war zu groß. Es wurde entschieden die betroffenen Fahrzeuge zurückzulassen und den Bereich zu evakuieren. Während die beiden Insassen des beschädigten PKW's durch die Kameraden der Feuerwehr Lennestadt, Einheit Saalhausen in Sicherheit gebracht wurden, halfen unsere Kameraden den Fahrer des Transporters aus den Gefahrenbereich und brachten ihn und sich in Sicherheit.

Bilanz des gestrigen Tages:

16 Unwettereinsätze

1 Brandeinsatz

1 Unterstützung Rettungsdienst

wurden durch Rund 70 Einsatzkräfte abgearbeitet.