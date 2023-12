Passanten meldeten am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages einen Brand in einem Modegeschäft in der Offenburger Steinstraße.

Offenburg (ots) - Gegen 07.30 Uhr entdeckten die Zeugen die starke Rauchentwicklung aus dem Ladengeschäft inmitten der weihnachtlich dekorierten Innenstadt und meldeten dies der Rettungsleitstelle über den europaweiten NOTRUF 112.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem stark verqualmten Verkaufsraum schaffen und lokalisierten ein fortgeschrittenes Schadenfeuer im hinteren Teil des Ladens.

Glücklicherweise waren keine Personen in Gefahr, so die Brandbekämpfung unmittelbar aufgenommen wurde. Durch die massive Verrauchung mussten auch Lager- und Aufenthaltsräume in den oberen Geschossen des dreigeschossigen Geschäftsgebäudes aufgebrochen und technisch belüftet werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenhöhe ist derzeit aufgrund des möglicherweise sehr hohen Warenschadens in dem Kleidergeschäft noch völlig unklar.



Die FEUERWEHR OFFENBURG war mit neun Fahrzeugen und fast 40 Einsatzkräften bis gegen 11.00 Uhr tätig.