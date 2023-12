Am gestrigen Donnerstag wurde der Großleitstelle in Oldenburg gegen 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Tweelbäke gemeldet.

Hude (ots) - Nach Angaben des Anrufers sollte sich ein PKW überschlagen haben und auf einem Feld zum Stehen gekommen sein. Umgehend wurden der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Altmoorhausen zur Einsatzstelle alarmiert.



Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen stellte sich die Lage so dar, dass ein PKW von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und überschlug sich. Anschließend kam das Fahrzeug auf einem Feld zum Stehen.



Durch den Aufprall wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt in einem wasserführenden Graben liegen. Ersthelfer eilten dem Fahrer sofort zu Hilfe, zogen ihn aus dem Graben und versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.



Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, den Brandschutz sicherzustellen, die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abzusichern und den Rettungsdienst bei seinen Maßnahmen zu unterstützen.



Zur Unfallursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Der Fahrer des Fahrzeuges kam schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus und erlag dort seinen Verletzungen.