Die Pegelstände sind in der Nacht zu Sonntag leicht gesunken.

Sandkrug (ots) - Die Lage stabilisiert sich. Mit dem heutigen Tag wurde der Kräfteansatz auf 200 Einsatzkräfte reduziert, da die akute Phase der Deichsicherung abgeschlossen ist. Ab heute Nacht wird der Kräfteansatz nochmals deutlich reduziert.



In der kommenden Woche wird der Deich Tag und Nacht kontinuierlich durch Fußtrupps überwacht. Diese kontinuierlichen Kontrollen sind wichtig, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können und die Sicherheit der Deiche zu gewährleisten.



Sollten weitere Sicherungsmaßnahmen notwendig werden, werden die Einsatzkräfte erneut in den Einsatz gehen. Sandsäcke und BigBags stehen im Notfall bereit. Auch die Hubschrauber der Bundeswehr in Nordholz und der Bundespolizei in Rastede stehen bereit, um schnell reagieren zu können.



Die Anwohnerinnen und Anwohner können in ihre Häuser zurückkehren. Dies geschieht in Absprache mit den Sicherheitsbehörden und der Gemeinde Hatten.



Die Bevölkerung wird weiterhin aufgerufen, wachsam zu bleiben und alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen. Vor dem Betreten der Deiche wird weiterhin gewarnt.