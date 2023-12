Aufgrund des begrenzten Luftraums kann derzeit nur ein Hubschrauber der Bundespolizei für Transportflüge eingesetzt werden.

Sandkrug (ots) - Die Bundeswehr hätte gerne weitere Unterstützung geleistet.



Die Wasserstände sind in der Nacht vorerst stabil geblieben, ohne nennenswerte Anstiege. Die vergangene Nacht verlief ohne besondere Vorkommnisse und es gab keine neuen Deichbaustellen. Wir befinden uns aber immer noch in der kritischen Phase von 8 bis 12 Tagen. Der Deich wurde durch das Technische Hilfswerk (THW) ausgeleuchtet, um die Kontrollen auch in der Nacht zu verbessern.



Die Überwachung und Sicherung der Deiche hat weiterhin oberste Priorität. Fußtrupps kontrollieren Tag und Nacht die Deiche, um mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.



Derzeit sind 400 Einsatzkräfte im Einsatz, ab morgen wird mit einer Reduzierung der Kräfte gerechnet. Bis heute Abend sollen die Deichsicherungsmaßnahmen abgeschlossen sein, so dass die Anwohner voraussichtlich morgen wieder in ihre Häuser zurückkehren können. Die Gemeinde Hatten wird die Anwohner informieren, wann sie in ihre Häuser zurückkehren können. Sobald die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sind, beginnt die Kontrollphase. Diese wird mindestens sieben Tage dauern und weiterhin ständige Kontrollen des Deiches beinhalten.



Die Gemeinde Hatten teilt mit, dass das "Abbrennverbot für pyrotechnische Gegenstände" für Silvester aufgehoben wird. Die Situation wurde neu bewertet und in Absprache mit der Feuerwehr und der Polizei wurde das Verbot aufgehoben. Bürgermeister Heinsich weist jedoch auf den verantwortungsvollen Umgang mit der Feuerwehr hin, um die Einsatzkräfte nicht unnötig zu belasten.