Aufgrund der anhaltenden Regenfälle ist der Pegel der Hunte in den letzten Tagen weiter angestiegen.

Wardenburg / Hatten (ots) - Die Feuerwehren Wardenburg, Littel, Achternmeer und Sandkrug sind derzeit im Einsatz, um Vorsorgemaßnahmen zu treffen. In Wardenburg wurde eine Deichscharte im Bereich der Huntestraße geschlossen und mit Sandsäcken gesichert.



Im Laufe des Samstags haben die Feuerwehren bis in die späten Abendstunden mehr als 5000 Sandsäcke gefüllt. Diese wurden am heutigen Sonntag zum Teil an der Huntebrücke in Astrup verbaut, um ein mögliches Überlaufen der Hunte zu verhindern. Diese Maßnahme ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, um bei einem weiteren Anstieg des Huntepegels die Einsatzkräfte an Heiligabend nicht in den Einsatz schicken zu müssen. Eine Sperrung der Brücke ist derzeit nicht geplant.



Im weiten Umfeld der Hunte sind bereits viele Grünflächen (geplante Überschwemmungsgebiete) überflutet und nicht mehr begehbar.



Die Behörden und Feuerwehren beobachten und bewerten die Lage ständig. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Bewohner werden dazu aufgerufen, wachsam zu sein und auch die eigene Situation zu beobachten.