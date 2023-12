Die anhaltenden starken Niederschläge haben zu einem Anstieg des Pegels der Hunte geführt, was potenzielle Überflutungen in Teilen der Stadt Wildeshausen verursacht.

Wildeshausen (ots) - Die Feuerwehr und die Stadtverwaltung sind angesichts dieser Situation in Alarmbereitschaft und treffen vorsorgliche Maßnahmen sowie regelmäßig Lageeinschätzungen und -bewertungen, um mögliche Schäden durch Überschwemmungen während der bevorstehenden Feiertage zu verhindern und die Auswirkungen ggf. zu minimieren.

Die aktuell getroffenen Hochwasserschutzmaßnahmen, die im Nachgang zur letzten Hochwassersituation vor 25 Jahre in 1998 auf Basis der gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen getroffen wurden, zeigen derzeit ausreichend Wirkung und bieten somit Schutz für die Bevölkerung der Kreisstadt. Trotzdem werden diese Maßnahmen wiederkehrend und kontinuierlich überprüft.



Aktuell erreichte der Pegel der Hunte die Meldestufe 2, was zu großflächigen Überflutungen von Grünflächen (geplante Überschwemmungsbereiche) führt. Es wird prognostiziert, dass der Pegel in den kommenden Tagen

weiter ansteigen könnte, womit ein Überlaufen des Flusses in Teilen der Stadt einhergehen kann. Der Krisenstab der Stadt Wildeshausen hat gemeinsam mit der Feuerwehr die Lage im Blick und bewertet diese regelmäßig neu.



In Reaktion darauf hat die Feuerwehr nun unverzüglich begonnen, 3000 zusätzliche Sandsäcke zu befüllen, um hierdurch erste präventive Schutzmaßnahmen einzuleiten. Dabei geht es auch um die geplante Verfügbarkeit von Einsatzkräften und Helfern vor dem Weihnachtsfest, um dies nicht erst in einer Akut-Lage über die Weihnachtstage durchführen zu müssen. Es handelt sich dabei ausschließlich um eine vorbeugende Maßnahme. Die Sandsäcke werden aktuell nicht benötigt und man geht auch erst einmal nicht davon aus, dass sie zum Einsatz kommen, wäre somit aber gut vorbereitet.



Die Bewohner werden dazu aufgerufen, wachsam

zu sein und auch die eigene Situation zu beobachten. Insbesondere die Bereiche entlang der Stettiner Str./Königsberger Str. könnten von Vernässungen betroffen sein, die durch aufsteigendes Druckwasser oder Niederschlagswasser verursacht werden. "Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Bürger haben oberste Priorität", betonte die Feuerwehr Wildeshausen. "Wir überwachen die Situation rund um die Uhr und ergreifen notwendige Maßnahmen, um eventuelle Risiken zu minimieren."

Die Stadtverwaltung und die Feuerwehr werden während der Feiertage die Lage weiterhin aufmerksam beobachten und insbesondere die bereits installierten

Hochwassersicherungsanlagen kontinuierlich überprüfen. Falls erforderlich, werden

zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen und umgesetzt.

Um einen ungehinderten Zugang für die Hilfskräfte zu gewährleisten, wird die Öffentlichkeit gebeten, die Zufahrten und Zugänge zu den Hochwassersicherungsanlagen im Nahbereich der Hunte freizuhalten.



Aktuelle Informationen und Entwicklungen sind auf der offiziellen

Homepage der Stadt Wildeshausen verfügbar. Die Bewohner sollen die Warnhinweise der örtlichen Behörden aufmerksam verfolgen.

Für weitere Informationen und Lageveränderungen wird um regelmäßige Überprüfung der offiziellen Mitteilungen gebeten.